Conte kalder Mourinho senil i spøjs ordkrig

London. José Mourinho nævnte ingen navne, men Manchester United-manageren lod til at kritisere Chelsea-manager Antonio Conte for at opføre sig som en klovn på sidelinjen under holdets kampe.

Mourinho fortalte, at han ikke føler nogen trang til at hoppe og danse i det tekniske område omkring trænerbænken, som man har set Conte og Liverpool-manager Jürgen Klopp gøre.

Conte undrer sig over kritikken fra Mourinho og svarer igen med en spydig kommentar ved at bruge det italienske udtryk "demenza senile"

Det kan oversættes til senil demens og er en sygdom i hjernen, der svækker de intellektuelle evner og ændrer personligheden hos mennesker, der ofte er kommet lidt op i alderen.

- Jeg tror, at han skal se sig selv tidligere i karrieren, måske snakkede han om sig selv i fortiden, siger Conte ifølge AFP og tilføjer:

- Sommetider glemmer nogen, hvad der er sket tidligere. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Demenza senile. Når man glemmer, hvad man har gjort tidligere.

Mourinho blev fyret i Chelsea i december 2015, og London-klubben endte skuffende som nummer ti i den sæson.

Conte overtog styringen i Chelsea og førte i sin første sæson klubben til det engelske mesterskab i 2017. Italieneren mener, at Mourinho fortsat fokuserer på sin tidligere klub.

- Der er en person, som bliver ved med at kigge på os. Forstår du det? Han gik sin vej, men bliver ved med at kigge denne vej, lyder det fra Conte.

Chelsea og Conte skal lørdag møde Norwich på udebane i FA Cuppens tredje runde.

/ritzau/