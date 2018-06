Colombias landstræner ser potentiale i Falcao-scoring

Kazan. Radamel Falcao jublede forståeligt, da han bragte Colombia foran 2-0 mod Polen søndag ved VM i Rusland.

Den colombianske angriber fik dermed endelig sit store ønske opfyldt om at score et mål ved et VM.

Falcao var udset til at lede Colombia til succes i 2014, da holdet nåede kvartfinalen og imponerede, men Falcao pådrog sig en knæskade før VM dengang og spillede ikke nogen rolle.

Søndag lykkedes det så, da Falcao 20 minutter før tid afsluttede et flot colombiansk angreb med at sparke bolden i mål i 3-0-sejren.

Monaco-angriberens succes glædede i høj grad José Pékerman, der er landstræner for Colombia.

- Falcaos scoring er en af de største glæder, vi havde i aften (søndag, red.). Han er et symbol på Colombias landshold og på colombiansk fodbold. Vi håber altid, at han vil score, og at han kan være fri af skader, som han var i denne kamp.

- Hele holdet ønsker at hjælpe ham, så han kan vise sine evner og stråle. Det var ekstremt vigtigt, at han scorede i dag. Det var det ikke kun for kampen i dag, men også for de kommende kampe, siger Pékerman.

Colombia lagde ud med at tabe 1-2 til Japan i den første gruppekamp, hvor Colombia spillede med ti mand i det meste af kampen.

Mod Polen satte Yerri Mina Colombia i gang fem minutter før pausen, da han headede Colombia foran 1-0 efter en fremragende pasning fra James Rodríguez.

Bayern München-spilleren stod også for oplægget til den sidste scoring, da han spillede Juan Cuadrado fri, hvorefter Juventus-spilleren scorede til slutresultatet 3-0.

Dermed kæmper Colombia med tre point med Senegal og Japan, der hver har fire point, om de to billetter til en ottendedelsfinale.

Colombia møder i sidste gruppekamp Senegal, og José Pékerman er optimist efter spillet i sejren over Polen.

- Vi spillede under pres, da vi skulle vinde. Begge hold havde tabt, så der var ingen plads til fejl. Vi tog presset på vores skuldre med en smuk kamp og kreativt fodbold.

- Holdet spillede som en enhed, og fodbold opstod ud fra den enhed. Det gav mål, og nu er vi i en god position ved VM, siger landstræneren.

/ritzau/