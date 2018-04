Clara Tauson bringer danske tenniskvinder nær oprykning

Det kvindelige danske tennislandshold er godt på vej mod oprykning til Europe/Africa Zone Group I.

I oprykningsopgøret mod Israel bragte 15-årige Clara Tauson Danmark foran med 1-0, da hun slog den 14 år ældre Vlada Ekshibarova.

Danskeren vandt 6-2, 6-1 på lidt under halvanden time i Athen.

Dermed håndterede hun sine nerver på bedste vis.

»Jeg var lidt nervøs her til morgen, fordi jeg vidste, at jeg var først på, og det kunne blive en afgørende single. Men jeg følte ikke så mange nerver, da jeg kom ind for at spille.«

»Jeg føler, at jeg fandt mit spil fra starten af. Hun spillede lidt underligt, men jeg kom rigtig godt fra start, og så kørte jeg rimelig meget igennem hende efter første sæt. Jeg er glad for, at jeg kunne præstere under pres,« siger Tauson.

Dermed kan Karen Barritza sikre oprykning senere lørdag, hvis hun vinder over Julia Glushko.

Der spilleds bedst af tre kampe, og skulle det glippe for Barritza at sikre den danske sejr, er der mulighed for, at doublen med Maria Jespersen og Emilie Francati kan sikre oprykningen.

/ritzau/