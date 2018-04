CL-overraskelse mod Vardar smuldrer væk for FCM

FC Midtjyllands håndboldkvinder får svært ved at spille sig til en plads i Final 4 i Champions League.

På hjemmebane indkasserede midtjyderne fredag et nederlag i den første af to kvartfinaler mod makedonske Vardar, der er blandt favoritterne til at vinde hele turneringen.

Vardar vandt duellen i Ikast med 24-23, efter at det lykkedes danskerne at få makedonerne på hælene i første halvleg.

Det viste sig hurtigt, at FCM-spillerne havde en chance for at ramme gæsterne med hurtige kontraangreb.

Vardar-spillerne havde ikke fart nok i benene til at komme hurtigt hjem for at dække op, når FCM havde erobret bolden.

Det banede vejen for en overraskende midtjysk pauseføring på 16-13, og den kunne sagtens have været større.

FCM-træner Kristian Kristensen blev ved med at indprente planen hos sine spillere i sine timeouts, og strategien skabte tydelige frustrationer hos Vardars trænerteam.

Den unge venstrefløj Emma Friis og stjernen Veronica Kristiansen gjorde det inden for få sekunder til 5-4 og 6-4, og det hul blev i første halvleg udbygget til 14-10.

I anden halvleg fik Vardar bedre styr på de danske værter, og kvaliteten i FCM-offensiven faldt til et lavt niveau.

I en periode på mere end 16 minutter fik FCM ikke passeret Vardars keeper, og det udnyttede de fysisk stærke makedonere godt.

Med et kvarter tilbage fik Andrea Peneziz udlignet til 20-20, og Vardar-spillerne kæmpede sig også på 23-20, før FCM i slutfasen fik pyntet på resultatet.

Der er returkamp i Makedonien på lørdag i næste uge.