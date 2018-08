Chelsea slutter sig til duo med maksimumpoint

Chelseas venstreback Marcos Alonso fremtvang straffespark og selvmål, da hans hold søndag i de sidste minutter af kampen sikrede sig en 2-1-sejr hos Newcastle.

Da Watford tidligere på dagen vandt 2-1 hjemme over Crystal Palace, tæller toppen af Premier League dermed tre hold med maksimumpoint efter tre kampe.

Foruden Chelsea og Watford drejer det sig om Liverpool.

Tottenham har vundet sine to første kampe og møder mandag Manchester United på udebane.

I Newcastle havde Chelsea-manager Maurizio Sarri for første gang i sæsonen sat profilen Eden Hazard i startopstillingen.

Den vakse belgier var omdrejningspunkt for flere gode muligheder i første halvleg, hvor Chelsea dominerede voldsomt fra start.

Efter 28 minutter havde gæsterne haft bolden i 84 procent af tiden og skabte også flest chancer. Men også Newcastle kunne være kommet på tavlen.

I anden halvleg fortsatte kampbilledet med Newcastle helt trukket tilbage omkring eget felt og Chelsea evigt jagtende sprækker i murværket.

Efter at Hazard mistede dampen lidt, blev de dog færre og færre, og ganske imod spildominansen blev Chelseas defensivspillere afgørende.

Forsvarsspilleren Antonio Rüdiger drønede bolden på overliggeren efter 73 minutter, og tre minutter senere fremtvang venstreback Marcos Alonso et straffespark.

Det scorede Hazard sikkert på, selv om den tidligere Esbjerg-målmand Martin Dúbravka gik til den rigtige side for Newcastle.

Syv minutter før tid udlignede indskiftede Joselu på hovedstød til 1-1, efter at han løb forbi en stillestående David Luiz i Chelsea-forsvaret.

Indlægget kom fra DeAndre Yedlin.

Han nåede dog dårligt at få armene ned igen, før han havde scoret selvmål i den anden ende ved at stikke støvlesnuden ud til et fladt skud fra Marcos Alonso, som ellers så ud til at gå forbi mål.

Den scoring faldt i det 87. minut.

Søndagens sidste kamp stod mellem Fulham og Burnley, og her snuppede Fulham de tre point med en 4-2-sejr. Den første i sæsonen.

Burnley har endnu en sådan til gode. Det samme har Newcastle.

