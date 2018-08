Chelsea henter spansk målmandshåb på syvårig kontrakt

London. Den engelske fodboldklub Chelsea har skrevet en syvårig kontrakt med den 23-årige spanske målmand Kepa Arrizabalaga.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Chelsea henter den talentfulde målmand hos Athletic Bilbao, der tidligere onsdag fortalte, at Kepa var blevet købt fri af sin kontrakt.

Frikøbsklausulen for den 23-årige spanier skulle ifølge britiske medier ligge i omegnen af 600 millioner kroner.

Det gør ham i så fald til den dyreste målmand nogensinde.

- Kepa er et talent, som vi længe har beundret, og vi er meget begejstrede for hans ankomst, siger Marina Granovskaia, der er direktør i Chelsea.

- Hans langvarige kontrakt afspejler den tro, vi har på ham, og vi ser frem til de kommende sæsoner med enorm optimisme, siger hun.

Kepa er født og opvokset i Baskerlandet i det nordlige Spanien og har de seneste par sæsoner etableret sig som førstemålmand hos Athletic Bilbao. Her er det blevet til 53 kampe i den bedste spanske række.

Han var også med i Spaniens trup ved det netop overståede VM i Rusland.

- Der var så mange ting, der var tiltrækkende ved Chelsea. Alle de titler, som klubben har vundet, de andre spillere, byen og Premier League.

- Alle de ting tilsammen gør, at jeg er rigtig glad for, at Chelsea har besluttet sig for at tro på mig, siger Kepa.

Handlen er en del af en målmandsrokade hos Chelsea, der er ved at sende sin tidligere førstemålmand Thibaut Courtois til Real Madrid.

Onsdag aften meddelte Chelsea, at klubben er nået til enighed med Real Madrid om betingelserne for en transfer.

Dermed mangler belgieren kun at forhandle sine personlige vilkår på plads og bestå et lægetjek. Begge dele betragtes som en formalitet.

Lægetjekket vil foregå torsdag, og Real Madrid forventer at præsentere Thibaut Courtois som spiller i klubben klokken 13 torsdag.

/ritzau/