Chelsea ånder Tottenham i nakken efter smal sejr

Swansea. Spændingen om at slutte i top-4 i Premier League er intakt, efter at Chelsea lørdag aften vandt 1-0 ude over Swansea.

Chelsea nærmer sig med tre ligasejre i træk Tottenham, som på fjerdepladsen er det hold, der er mest presset i kampen om Champions League-pladserne i næste sæson.

Tottenham, som søndag hjemme møder Watford, har 68 point efter 34 kampe. Chelsea har 66 point efter 35 kampe.

I lørdagens kamp scorede Chelseas midtbanespiller Cesc Fabregas til 1-0 efter blot fire minutter.

Spanieren løb ind i feltet, modtog en perfekt aflevering fra holdkammeraten Eden Hazard og sparkede bolden i nettet.

I de resterende 86 minutter plus tillægstid blev der ikke scoret, så Fabregas endte som matchvinder.

Chelseas kantspiller Victor Moses var mod slutningen af kampen tæt på at fordoble føringen, men bolden trillede lige forbi stolpen.

Swansea havde også flere nærgående forsøg i slutfasen, og især angriberen Andre Ayew var tæt på, men ind ville bolden ikke.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen sad på bænken i hele kampen for Chelsea.

Nederlaget betyder, at Swansea i bunden af rækken kun er et enkelt point over nedrykningsstregen.

Swansea har 33 point efter 35 kampe, mens Southampton under stregen har 32 point. Der resterer tre spillerunder.

/ritzau/