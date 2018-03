Liverpool-legende fjernes fra kamp på dansk TV efter spytklat mod United-fan

Jamie Carragher kommer ikke til at underholde danske tv-seere før, under og efter tirsdagens Champions League-opgør mellem Manchester United og Sevilla på Old Trafford.

Carragher er blevet pillet af skærmen på Viasats kanaler, som har brugt Liverpool-legenden som fodboldekspert på både svensk, norsk og dansk tv.

Årsagen er en spytklat, som blev sendt af sted fra Jamie Carragher mod en anden bil lørdag.

Den tidligere Liverpool-spiller kørte bil og følte sig provokeret af en Manchester United-fan i en anden bil.

Episoden blev filmet af en af passagererne i den anden bil, og Carragher ses på en video rulle sit vindue ned og spytte mod bilen.

I bilen sad blandt andre United-tilhængerens 14-årige datter, som angiveligt blev ramt af spytklatten.

Peter Nørrelund, sportschef hos TV3 Sport, bekræfter over for BT, at Carragher er taget af kampen på Old Trafford.

Det er uvist, om det får yderligere konsekvenser.

»Vi vil høre fra ham selv, hvad der er foregået. Og sådan vil vi agere med alle medarbejdere - om det er receptionisten eller Jamie Carragher - vi går ikke ud og sanktionerer, inden vi har hørt fra hestens egen mund, hvad der er foregået.«

»Så jeg har sendt en medarbejder til Liverpool, der tager en snak med ham onsdag for at få hans version af, hvad der er sket. Og ser vi, hvad der er sket, og om det skal have yderligere konsekvenser,« siger Nørrelund til BT.

Carragher har undskyldt for sine handlinger på Twitter.

»Det var helt uacceptabelt fra min side. Jeg har personligt sagt undskyld til hele familien.«

»Jeg blev provokeret tre-fire gange på motorvejen, mens jeg blev filmet, og jeg tabte hovedet. Men der er ingen undskyldning for det,« skriver Carragher.

Liverpool tabte lørdag med 1-2 ude til United i den engelske Premier League.

Carragher er også fodboldekspert på Sky Sports, som vil indkalde til en samtale.

»Dette er uacceptabel opførsel. Vi vil tage det op med Jamie,« siger en talsperson fra Sky til den engelske avis Daily Mirror, som først omtalte hændelsen.

/ritzau/