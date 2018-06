Buffon får tre dages karantæne for svada mod dommer

Den tidligere Juventus-keeper Gianluigi Buffon er lige nu uden klub, efter at han stoppede hos de italienske mestre.

Men hvis Buffon fortsætter karrieren og skifter til en anden fodboldklub, der skal spille med i de europæiske klubturneringer, så skal han først afsone tre spilledages karantæne.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tildelte tirsdag Buffon tre dages karantæne for et rødt kort samt kritiske kommentarer om dommeren Michael Oliver. Karantænen gælder i europæiske kampe.

Buffon modtog det røde kort, da Juventus røg ud i kvartfinalen i Champions League efter et samlet nederlag til Real Madrid.

I slutminutterne tildelte Michael Oliver Real Madrid et straffespark, som Buffon protesterede imod. Italieneren mente ikke, at der var straffe.

Målmanden fik et rødt kort for sine protester, da det blev for meget for den engelske dommer.

Efterfølgende scorede Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo på straffesparket til 1-3, og Juventus røg ud med samlet 3-4 i stedet for at tvinge kampen ud i forlænget spilletid.

40-årige Buffon var efter kampen meget kritisk over for Michael Oliver.

»Dommeren har intet hjerte. Han har en skraldepose i stedet for et hjerte«, lød det blandt andet fra Buffon.

Siden undskyldte Buffon for at være gået over stregen, men det fik ikke Uefa til at droppe straffen.

Buffon, som er stoppet hos Juventus, har endnu ikke besluttet, om han vil fortsætte karrieren et andet sted i næste sæson.

Rygterne går lige nu på, at Paris Saint-Germain skulle være interesseret i at hente Buffon til Paris.

