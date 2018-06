Brooks Koepka forsvarer sidste års US Open-titel

Southampton. Den amerikanske golfspiller Brooks Koepka har for andet år i træk vundet majorturneringen US Open.

Det er første gang i tre årtier, at den samme spiller vinder turneringen to år i træk. Det skete sidste gang for Curtis Strange i 1988 og 1989.

Brooks Koepka slog britiske Tommy Fleetwood med et slag. Amerikaneren brugte 68 slag i den sidste runde. Dermed endte den 28-årige med resultatet 75-66-72-68 efter de fire dage og totalt et slag over banens par.

Fleetwood lagde pres på Koepka, da han gik den sidste runde i imponerende 63 slag og dermed tangerede US Open-rekorden for det laveste antal slag på en runde.

Koepka bevarede dog roen og endte på et slag foran Fleetwood.

/ritzau/