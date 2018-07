Brøndbys nye bomber jagter DM-guld fra første fløjt

Randers. Brøndby fik en god start på den nye sæson, da de blågule hev tre point med hjem fra Randers.

Cheftræner Alexander Zorniger havde fundet plads til fire debutanter i startopstillingen.

Dominik Kaiser, Mikael Uhre, Marvin Schwäbe og Ante Erceg spillede alle deres første kamp i den gule trøje.

Særligt Ante Erceg udmærkede sig med et debutmål og en assist, og den nytilkomne var da også godt tilfreds med sin præstation.

- Jeg er utrolig glad for kampen i dag, og jeg nød at spille med drengene. Jeg har fået en rigtig god start, og forhåbentligt kan vi vinde mesterskabet i år, siger Ante Erceg.

Den kroatiske angriber håber at bidrage med mange mål for Brøndby.

- Jeg har aldrig vundet en titel før, og jeg vil gøre alt for, at det kommer til at ske med Brøndby. Vi har et godt hold, og jeg glæder mig til resten af sæsonen, siger Ante Erceg.

Alexander Zorniger havde også mange rosende ord om den nytilkomne angriber.

- Han er en rigtig angriber, der har en fantastisk målnæse, hvilket han viste i dag. Der mangler noget indbyrdes forståelse, men det skal nok komme, siger Zorniger.

Brøndbys debuterende målmand Marvin Schwäbe fik ligeledes rosende ord med på vejen.

- Marvin Schwäbe står en fejlfri kamp, hvilket vi også forventer. Han reddede os de gange, hvor forsvaret fejlede, siger Alexander Zorniger.

/ritzau/