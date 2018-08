Brøndby-træner forklarer overraskende nederlag med manglende fokus

Europa League-kvalifikation torsdag og Superliga i weekenden.

Sådan har et travlt program set ud for Brøndby i den seneste tid.

Men det er ingen undskyldning for den præstation, spillerne leverede på Brøndby Stadion i 0-1-nederlaget til Esbjerg søndag, mener cheftræner Alexander Zorniger.

»Selv om vi prøvede, lykkedes det os ikke at få dem til at fokusere fuldt ud på Esbjerg.«

»Måske var det, fordi der kun var tre dage imellem. Det var en meget følelsesladet kamp. Vi manglede energi fra torsdag til søndag, fordi vi spillede 80 minutter med ti mand (mod Subotica, red.),« siger Brøndby-træneren.

Samtidig hæfter Zorniger sig ved, at der søndag var seks nye spillere i Brøndbys startopstilling i forhold til torsdagens sejr over Spartak Subotica.

Og de fik ikke overbevist tyskeren.

»Nogle af vores af afgørende spillere så trætte ud over 90 minutter. For eksempel Hany (Mukhtar, red.). Men vi har en række nye spillere, der ikke spillede torsdag, og de skulle have håndteret spilletiden bedre.«

Brøndby sad på spillet størstedelen af tiden og ramte træværket tre gange i nederlaget til Esbjerg.

I den anden ende havde Esbjerg imidlertid også flere store muligheder for at score, og til sidst lykkedes det for vestjyderne at få bolden i kassen, da indskiftede Yuri Yakovenko sparkede den fladt i mål.

»Vi er så bange for at lave fejl. Jeg kan ikke huske, at det har været sådan i mine to år og tre måneder i Brøndby,« siger Zorniger.

Ifølge Brøndby-anfører Johan Larsson viste holdet ikke den stil, der har sendt holdet opad i tabellen siden Zornigers ankomst.

»Det er ligegyldigt, om folk ved, hvordan vi spiller, for de kan ikke håndtere vores pres. Mod Esbjerg kom vi ikke med det pres,« siger Larsson.

»Vi er ikke, hvor vi vil være. Det er svært at sætte ord på. Det er energiløst og tempofattigt,« lyder det fra Brøndby-anføreren.

Brøndby møder torsdag belgiske Genk i det første af to opgør om en plads i Europa League-gruppespillet.

/ritzau/