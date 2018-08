Brøndby stikker til FCM med tilskuerjoke

Brøndby. Brøndby og FC Midtjylland kæmpede i sidste sæson en hård kamp om mesterskabet, der endte hos midtjyderne.

De to klubber, der på søndag møder hinanden på Brøndby Stadion, har i denne sæson en lille fejde kørende uden for banen.

Den begyndte, da FCM for en måned siden tilbød sine fans gratis adgang til en kamp mod FC Astana i kvalifikationen til Champions League. Dengang blev Brøndby-fans mistænkt for at sætte sig på flere af billetterne.

Tirsdag slår Brøndby tilbage med en drilsk udmelding på Twitter.

- Vi har midlertidigt suspenderet billetsalget til udebaneafsnittet til kampen mod FC Midtjylland på søndag.

- Der er solgt usædvanligt mange billetter til afsnittet, og vi vil gerne være sikre på, at alle 14 solgte billetter nu også havner i hænderne på personer fra deres fanbase, skriver Brøndby.

Brøndby og FCM kæmper også i denne sæson med i toppen af Superligaen, hvor de to klubber indtager anden- og tredjepladsen efter FC Københavns førerhold.

Forud for søndagens topbrag på Brøndby Stadion skal de to klubber på torsdag forsøge at spille sig ind i gruppespillet i Europa League.

FCM har de bedste chancer efter 2-2 ude mod Malmö FF i sidste uge. Brøndby tabte 2-5 ude til belgiske Genk.

