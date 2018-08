Brøndby slog serbere trods tidlig udvisning

Brøndbys spillere kom på hårdt arbejde, da holdet torsdag kæmpede sig videre i Europa League-kvalifikationen med en 2-1-sejr hjemme mod Spartak Subotica.

I hvert fald de ti af dem, for tidligt i opgøret fik Brøndbys Joel Kabongo rødt kort, og Brøndby måtte kæmpe resultatet hjem med en mand i undertal.

Alligevel lykkedes det for Brøndby at vinde opgøret og gå videre til playoffrunden med samlet 4-1 mod det serbiske mandskab.

I næste runde, der er sidste udfordring før et eventuelt gruppespil, venter belgiske Genk, som har danskerne Marcus Ingvartsen og Joakim Mæhle i truppen.

Sidstnævnte var med fra start, da Genk torsdag spillede sig videre med samlet 4-1 mod polske Lech Poznan.

Brøndby gik ind til torsdagens kamp med et særdeles godt udgangspunkt efter 2-0 i Serbien, men de danske vicemestre fik en skrækkelig start på opgøret.

Efter 11 minutter forsøgte Paulus Arajuuri sig med en tilbagelægning. Bolden blev opsnappet af Suboticas Dejan Djenic, og Kabongo kom til for at forhindre gæsternes angriber i at score.

I sit forsøg på at stoppe Djenis væltede Kabongo Subotica-angriberen, og kampens dommer kvitterede med et rødt kort.

Med udsigten til knap 80 minutter i undertal blev forsvarsspilleren Hjörtur Hermannsson sendt på banen i stedet for Ante Erceg.

Trods udvisningen blev Brøndby-defensiven dog ikke sat på de store prøver i første halvleg.

Gæsterne fra Serbien var sjældent farlige, og tiden arbejdede for Brøndby, der gik til pausen med 0-0 efter en kontrolleret indsats.

Det var på dødbolde, at Subotica så farligst ud, og Bojan Cecaric pandede bolden tæt forbi mål på et hjørnespark efter en time.

Men generelt var serbernes offensiv blodfattig, og i den anden ende slog et tysk samarbejde i stedet til.

Efter 68 minutter fandt Hany Mukhtar holdkammeraten Dominik Kaiser, som med et elegant træk og en præcis afslutning fik skovlet bolden over stregen via stolpen.

Scoringen gav serberne et endnu mere modløst udtryk, men ti minutter før tid fik Subotica en livline. Brøndby-målmand Marvin Schwäbe gav en returbold midt i feltet, og Nemanja Glavcic lobbede udligningen i mål.

Tættere kom Subotica dog ikke, og i tillægstiden satte Kamil Wilczek i stedet punktum ved at vippe bolden i nettet til 2-1.

/ritzau/