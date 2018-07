Brøndby-legende har undgået selfietyper til sit oprykkerhold

Søndagens VM-finale er ikke den vigtigste fodboldkamp for alle i dag.

Tre timer inden finalen løber spillerne fra Vendsyssel ind på hjemmebanen i Hjørring for at spille klubbens første superligakamp nogensinde. De to andre oprykkere - Esbjerg og Vejle - har været i landets bedste række før.

Der er godt med superligaerfaring i Vendsyssel. Bare ikke så meget i selve spillertruppen.

Den tidligere Silkeborg-profil Jens Berthel Askou er cheftræner, Karim Zaza med fortid i FC København, Brøndby og OB er målmandstræner, den tidligere AGF-angriber Mike Tullberg er assistenttræner, mens Brøndby-legenden Mogens Krogh er administrerende direktør.

Mogens Krogh har taget højde for den manglende superligaerfaring i truppen i sommerens transfervindue.

»Det har været vigtigt for os at få nogle spillere ind, som har været i Superligaen før. Inden det her transfervindue havde vi fire spillere, som havde snuset til Superligaen.«

»For tre af dem var det ganske få kampe,« siger Mogens Krogh.

En af de mest rutinerede på holdet er den tidligere AGF'er Kasper Povlsen. Midtbanespilleren kom til Vendsyssel for et år siden.

Blandt de spillere, som er kommet til op til denne sæson, er midtbanespiller Daniel Christensen, forsvarsspiller Alexander Juel Andersen (begge eks-AGF'ere) og forsvarsspiller Søren Henriksen med fortid i FC Helsingør.

»Vi er gået efter folk, som har stået i Parken eller på Brøndby Stadion og prøvet det pres. Altså typer, som kan give noget videre til de unge drenge, vi har på holdet,« siger Mogens Krogh.

»Populært sagt skal vi ikke have spillere ind, som begynder med at tage selfies, når de kommer i Parken. Vi er gået efter typer, som også verbalt er til stede,« siger Brøndbys eksmålmand.

Kampen mellem Vendsyssel og OB begynder klokken 14.

/ritzau/