Brøndby henter Gammelby på femårig aftale

Brøndby henter Silkeborg-profilen Jens Martin Gammelby på en kontrakt frem til 2023.

Det oplyser Brøndby på klubbens hjemmeside, hvor sportsdirektør Troels Bech især fremhæver Gammelbys fart og udfordrende stil.

- Jens Martin Gammelby har haft en fantastisk udvikling i Silkeborg i de sidste par sæsoner.

- Han har en eksplosiv fart og er stærk offensivt, så vi har længe været interesseret i at få Jens Martin tilknyttet, siger Troels Bech.

- Hans lyst og evne til at udfordre sin direkte modspiller passer godt ind i vores spillestil, og han er kendt som en ydmyg, arbejdsom og meget ambitiøs ung mand.

- Både Jens Martin og vi går derfor ind i samarbejdet med store forventninger, fortæller sportsdirektøren.

Mens Brøndby har afsluttet sæsonen, så har 23-årige Jens Martin Gammelby fortsat et par opgaver i Silkeborg. Senere i denne uge står Silkeborg over for Esbjerg i to dueller om en plads i Superligaen.

