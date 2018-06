Brøndby henter afløser for Frederik Rønnow i Hoffenheim

Brøndby. Marvin Schwäbe bliver manden, der skal løfte den tunge arv efter Frederik Rønnow i fodboldklubben Brøndbys mål.

DM-sølvvinderne meddeler på Twitter, at klubben har skrevet kontrakt med den 23-årige tysker, der kommer fra Hoffenheim, hvor han dog ikke har spillet ligakampe.

Marvin Schwäbe, der har fået en treårig kontrakt, har i stedet været udlejet, senest til Dynamo Dresden.

- Vi har i Brøndby IF historie med at udvikle dygtige målmænd, der kommer som store talenter og løfter deres spil til et helt nyt niveau, mens de er i klubben.

- Marvin er, som Frederik Rønnow og Lukas Hradecky var det, et stort målmandstalent, der er klar til at spille med i toppen af ligaen, og han har set, hvor store skridt man kan tage i sin udvikling som målmand i Brøndby IF, siger sportsdirektør Troels Bech.

Frederik Rønnow, der er med det danske landshold til VM i Rusland, har de seneste tre sæsoner været førstemålmand i Brøndby.

Den 25-årige landsholdsreserve skal fra næste sæson spille for Eintracht Frankfurt i Bundesligaen.

Marvin Schwäbe har tidligere spillet for diverse tyske ungdomslandshold, blandt andet U21-landsholdet.

/ritzau/