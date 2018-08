Brøndby-back lugter blod efter første start

Jens Martin Gammelby fik sin første superligakamp i startopstillingen for Brøndby søndag, da holdet slog Vendsyssel 2-1 i Hjørring.

Den tidligere Silkeborg-spiller startede inde i stedet for holdkammeraten Johan Larsson, og Gammelby håber på mere fast spilletid.

»Jeg håber da det lykkes nu her. Jeg er et konkurrencemenneske, så derfor har jeg naturligvis planer om at spille hele tiden,« siger højrebacken.

Han anerkender, at det har været hårdt at sidde på bænken. Men kalder det for nødvendigt med tilpasning til Brøndbys system.

»Selvfølgelig har det været tungt. Jeg spiller jo ikke fodbold for at sidde og kigge på en bænk, så jeg vil gerne ind og bevise mit værd.«

»Efter mit skifte fra Silkeborg vidste jeg godt, hvordan det kunne se ud nu her. Så jeg suger til mig, og så må vi se om jeg ikke kan puffe Johan Larsson af,« siger Gammelby.

Ifølge træner Aleksander Zorniger har tilpasning til Brøndby-spillestilen været årsagen til, at Gammelby har været henvist til bænken eller tribunen i de seks første kampe i superligasæsonen.

Han ser dog stadig Gammelby passe fint ind i Brøndby.

»Han skal tilpasse sig rigtig meget. Han har aldrig været den perfekte defensive spiller.«

»Men Gammelbys spidskompetencer passer ind i måden, som vi gerne vil bruge vores backs på,« siger Zorniger.

Gammelby får måske allerede chancen for at spille igen torsdag aften mod Genk i Europa League. Brøndby står over for noget af en opgave, når holdet skal forsøge at vende 2-5 nederlaget fra første opgør i Belgien.

/ritzau/