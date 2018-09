Brite vinder golfturneringen Made in Denmark

Der skulle omspil til for at finde en vinder af golfturneringen Made in Denmark på European Tour søndag.

I Ry lå fire spillere helt lige med 19 slag under banens par efter søndagens runde.

Til sidst var britiske Matt Wallace dog bedst på andet omspilshul, hvor han dystede mod Steven Brown.

Her brugte Wallace tre slag på et par-firehul, og da Steven Brown brugte fire slag, så var vinderen fundet.

Wallace, Brown, Lee Westwood og Jonathan Thomson var alle lige efter fire dages golf i Danmark, og først blev Lee Westwood og Jonathan Thomsom altså siet fra i omspillet.

Dermed sluttede de øvrige tre med at dele andenpladsen, mens Erik Van Rooyen blev nummer fem med 18 slag under samlet.

Banens par var på 72 slag, og Lucas Bjerregaard blev bedste dansker, da han samlet gik i 17 slag under.

Det stod klart efter en fornem søndag, hvor Bjerregaard var seks slag under, ligesom tilfældet var på første runde torsdag.

Fem birdies, en bogey og en eagle leverede Lucas Bjerregaard søndag.

Her var det dog Thorbjørn Olesen, der var danskeren i absolut fokus, da Olesen kvalificerede sig til det europæiske Ryder Cup-hold.

Det stod klart, da rivalen Matthew Fitzpatrick ikke formåede at vinde turneringen.

På Ryder Cup-holdet får Thorbjørn Olesen danske Thomas Bjørn som kaptajn, og Olesen bliver den tredje dansker efter netop Thomas Bjørn samt Søren Hansen til at repræsentere Europa i Ryder Cup.

I Made in Denmark leverede Olesen søndag en runde i fire slag under par, og dermed sluttede han som delt nummer 20 med 11 slag under i alt.

Søren Kjeldsen blev næstbedste dansker på en delt 12.-plads.

Kjeldsen blev noteret for 13 slag under samlet, og han gik søndag i fem slag under efter seks birdies og en enkelt bogey.

Nicolai Tinning fulgte efter som næste dansker på en delt 27.-plads.

Længere nede i stillingen sluttede Frederik Dreier, Joachim B. Hansen, Niklas Norgaard Møller og Thomas Bjørn, der blev delt nummer 69.

/ritzau/