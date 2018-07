Brasiliens landstræner ser Neymar nærme sig 100 procent

Det brasilianske fodboldlandshold er på jagt efter sit sjette VM-trofæ, og hvis det skal blive til succes ved slutrunden i Rusland, skal Mexico besejres mandag eftermiddag i ottendedelsfinalen.

Angriberen Neymar spiller en central rolle hos Brasilien, og ifølge landstræner Tite er hans stjernespiller ved at være tilbage i topform.

For fire måneder siden blev spilleren fra Paris Saint-Germain opereret i sin ene fod.

»Han er kommet tilbage på et meget højt niveau. Han har spillet en del. Jeg har fortalt ham om den pris, han har betalt for at komme tilbage hertil,« siger Tite ifølge nyhedsbureauet AFP.

Neymar vendte tilbage til fodboldbanen kort før VM. Under slutrunden har Neymar fået fuld spilletid i Brasiliens tre hidtidige tre kampe. Det er blevet til et mål og en enkelt assist for Neymar.

Undervejs er Neymar - som så mange gange før - blevet kritiseret for at smide sig for let i nærkampene.

Derfor vil fokus i kampen også være på kampens dommer, italienske Gianluca Rocchi. Det lægger Mexicos landstræner, Juan Carlos Osorio, ikke skjul på.

»Jeg håber til gavn for sporten og fair play, at der vil være godt dommerarbejde i kampen,« siger Osorio ifølge AFP.

»Brasilien er et fantastisk hold. Jeg vil endda gå så langt at sige, at Brasilien er det bedste hold i verden, og det er fordi, at samtlige af Brasiliens spillere kan spille og aflevere bolden. «

»De har spillere, som kan afslutte, spille tæt på straffesparksfeltet, og de har tre frisparksspecialister. Desuden har de høje forsvarsspillere, som er dygtige til at forsvare,« siger Osorio.

Brasilien må til kampen undvære venstrebacken Marcelo. Real Madrid-profilen er rygskadet. Han afløses af Filipe Luís fra Atlético Madrid.

Vinden af Brasilien-Mexico møder i kvartfinalen vinden af Belgien-Japan.

Mandag klokken 16 dansk tid begynder Brasilien-Mexico. Belgien-Japan har kickoff klokken 20 dansk tid.

/ritzau/