Brækkede ribben og punkteret lunge sender William Kvist ud af VM

VM-slutrunden blev en kort affære for den danske landsholdsspiller William Kvist.

Lørdag brækkede FC København-spilleren to ribben og fik en lille punktering i lungen, da Danmark besejrede Peru med 1-0 i den første gruppekamp ved VM i Rusland.

Landstræner Åge Hareide oplyser søndag, at midtbanespilleren er færdig ved VM.

»Han har en ribben-skade, der betyder, at han skal hjem.«

»Så vi har mistet en mand. Det er ærgerligt. Men vi skal bare arbejde videre«, siger landstræneren.

Med Kvist ude i resten af turneringen tyder alt på, at Lasse Schöne eller Lukas Lerager skal spille på den defensive midtbane.

BLÅ BOG: Den skadede VM-spiller William Kvist William Kvist er færdig ved VM i fodbold, efter at midtbanespilleren blev skadet i 1-0-sejren over Peru. Fodboldlandsholdet må spille resten af VM-slutrunden uden rutinerede William Kvist, som er ude med en skade. Bliv klogere på den mangeårige landsholdsspiller her: * Navn: William Vitved Kvist. * Født: 24. februar 1985 (33 år) i Aarhus. * Bopæl: Frederiksberg. Flyttede som otteårig fra Rønde på Djursland til Vanløse. * Position på banen: Defensiv midtbanespiller. Har tidligere i karrieren spillet kampe som kantspiller på midtbanen og højre back. * Nuværende klub: FC København. * Landskampe/mål: 81/2. * Landsholdsdebut: 22. august 2007 i Aarhus, hvor Danmark tabte 0-4 til Irland i en testkamp. Fra begyndelsen af anden halvleg kom Kvist ind i stedet for Kasper Bøgelund. * Landsholdsrutine: Med sine 81 landskampe er han den mest rutinerede i Danmarks VM-trup. Spiller Simon Kjær og Christian Eriksen de kommende to gruppekampe mod Australien og Frankrig vil begge ligeledes nå op på 81 landskampe. * Superligakampe/mål: 268/8. * Superligadebut: 23. april 2005 kom han ind til det sidste kvarter i stedet for Ole Tobiasen i FC Københavns 2-0-sejr over FC Nordsjælland. Begge mål blev scoret, efter at Kvist kom på banen. * Pokalhelt: I både 2009 og 2016 blev William Kvist matchvinder i pokalfinalen for FC København. Han scorede sejrsmålene mod henholdsvis AaB og AGF. * Tidligere klubber som professionel: Stuttgart, Fulham og Wigan. Kilder: DBU's landsholdsdatabase, Transfermarkt og Superstats. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Da Kvist blev båret fra banen efter en halv time i 1-0-sejren over Peru, blev Schöne sent på banen med kort varsel.

»I udgangspunktet tager Lasse over. Det kan passe godt til Australien, som vi møder i den næste kamp. Han er jo en boldspiller. Han har lidt andre egenskaber end William, der er stærkt defensivt«, siger Hareide.

Landstræneren fortæller samtidig, at Thomas Delaneys arbejdsopgaver på midtbanen bliver lidt anderledes i de kommende kampe.

Den danske trup består dermed af 22 spillere, da det ikke er muligt at indkalde en erstatning, fordi VM-slutrunden er gået i gang.

William Kvist overnattede på hospitalet i Saransk, hvor kampen mod Peru blev spillet. Holdkammeraterne fløj efter kampen tilbage til VM-basen ved Sortehavet.

Danmark møder Peru, Australien og Frankrig i det indledende gruppespil ved VM. De to bedste hold går videre til ottendedelsfinalerne.

/ritzau/