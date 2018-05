Bordtennisherrer er videre til kvartfinale ved VM

Med en sejr over Grækenland er det danske bordtennislandshold for herrer videre til kvartfinalen ved VM for hold i den næstbedste række, 2. division.

De danske herrer vandt torsdag 3-0 i kampe over grækerne, og dermed er danskerne et skridt tættere på at rykke op i den bedste række.

Jonathan Groth, der er nummer 18 på verdensranglisten, og Anders Lind slog begge deres modstandere med 3-0 i sæt.

Michael Maze måtte dog ud i en længere kamp, før han sikrede sejren på 3-2.

- Det var første gang i turneringen, at jeg følte den rigtige timing. Jeg er jo lidt rusten, men jeg er tilfreds med spillet i dag, siger Michael Maze efter sin sejr i en pressemeddelelse.

Danmark møder i kvartfinalen Ukraine, der slog Danmark 3-1 i gruppespillet og vandt gruppen. Kampen bliver spillet fredag klokken 13.

/ritzau/