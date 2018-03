Boilesen: Mine VM-chancer ligger på venstrebacken

Der er kamp om venstrebacken på det danske landshold, hvor der er fire spillere, som kæmper om pladsen til sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Nicolai Boilesen, der er tilbage efter næsten tre års fravær, er en af bejlerne til pladsen.

I torsdagens testkamp blev han dog skiftet ind i midterforsvaret, da han erstattede anfører Simon Kjær, og selv om Boilesen var glad for minutterne, ser han fremadrettet sine muligheder på venstre back.

»Der er så mange dygtige midterforsvarere, så derfor er det primært ikke der, at jeg skal spille, hvis jeg skal med (til VM, red.), men i sidste ende vil jeg hellere spille i midterforsvaret end ikke at spille.«

»I denne sæson har jeg pendlet lidt mellem midterforsvar og back, men det er klart, at det er nok på venstre back, at jeg skal udtages til VM,« siger Boilesen.

To af Boilesens konkurrenter til venstre backpositionen fik også spilletid mod Panama.

Jens Stryger Larsen startede på positionen og fik 67 minutter på banen. Han leverede flere solide indgreb, men mistede også bolden i første halvleg, som førte til et farligt angreb for Panama.

Jens Stryger Larsen blev erstattet af Riza Durmisi, som fik omkring en halv halvleg at vise sig frem i.

»Jeg føler, at jeg prøvede at give den gas og bare nyde de minutter, jeg fik. Det er selvfølgelig også svært at vise så meget på en lille halv time, men jeg prøvede bare at gøre det bedste, jeg kunne.«

»Det var svære betingelser. Det var en svær bane, og de stod kompakt. Jeg prøvede bare at byde ind med det, jeg kan - det offensive.«

»Jeg ville selvfølgelig også gerne vise mig frem defensivt, men i og med at de fik et rødt kort, så skete der ikke så meget i defensiven,« siger Durmisi.

Åge Hareide har fortalt, at denne landsholdssamling kan afgøre, hvem der kommer til at erobre positionen som venstre back til VM, men Nicolai Boilesen påpeger, at der stadig skal spilles meget fodbold inden VM-slutrunden.

»Vi har selvfølgelig alle sammen fokus på slutrunden, og vi kæmper om at komme med, men en ting er de ti dage, vi er samlet nu.«

»En anden ting er, at der stadig er omkring to en halv måned til, at det for alvor går løs, så der er lang vej endnu, og vi skal selvfølgelig tilbage og vise vores værd i klubberne efterfølgende«, siger Boilesen.

Den fjerde kandidat til positionen er Jonas Knudsen fra Ipswich. Han fik ikke spilletid mod Panama, men landstræner Åge Hareide har lovet spilletid til alle fire, så Knudsen ventes i aktion mod Chile på mandag.