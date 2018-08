BMX-rytter er tæt på EM-guld: Jeg er skuffet over sølv

Glasgow. Danmark høstede endnu en medalje ved EM i Glasgow, da BMX-rytteren Simone Tetsche Christensen var i aktion og viste gode takter i lørdagens finale.

Den 24-årige dansker havde en EM-medalje som målsætning, og den blev opfyldt, da hun blev nummer to i finalen og dermed tog sølvet.

Kun den hollandske verdensmester Laura Smulders var bedre end Simone Tetsche Christensen, men danskeren ærgrede sig alligevel over at misse guldet.

- Det er nok første gang, jeg prøver at være skuffet over en sølvmedalje. Jeg er virkelig glad, for hold kæft, hvor har jeg kørt godt i den her weekend.

- Jeg havde håbet, jeg kunne tage hende, men der er en grund til, hun er verdensmester. Og på en måde føles det godt at prøve at være skuffet over en medalje, siger Simone Tetsche Christensen til TV2 Sport.

Den danske mester hos herrerne, Jimmi Therkelsen, nåede frem til ottendedelsfinalen, men det blev også endestationen.

Jimmi Therkelsen sluttede som nummer seks i sit heat, hvor kun de fire bedste gik videre til kvartfinalen.

/ritzau/