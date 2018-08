Blume sørger for EM-sølv til danske svømmekvinder

Den danske holdkap med Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen, Emilie Beckmann og Pernille Blume svømmede sig til sølv i torsdagens finale ved langbane-EM i Glasgow.

Kvartetten blev i finalen kun slået af de russiske kvinder, som tilbagelagde de 4x100 meter medley i tiden 3 minutter og 54,22 sekunder.

Danskerne var 2,47 sekunder langsommere, men kan glæde sig over, at det var næsthurtigste tid blandt de otte nationer, der var med i finalen.

Dermed er Danmark oppe på fire medaljer ved mesterskabet. Kort før finalen vandt Emilie Beckmann sølv i 50 meter butterfly, og Danmarks medaljetotal i svømning blev altså fordoblet torsdag aften.

Medaljen var Blumes tredje i Glasgow. Hun tog sølv på 50 meter fri og var desuden en del af den holdkap, som tog bronze i 4x100 meter fri.

Det kunne dog have været den fjerde medalje for Blumes vedkommende. I semifinalen i 100 meter fri besluttede hun sig for at satse hårdt på de første 50 meter og blev efterfølgende så træt, at hun missede en forventet finaleplads.

Beslutningen skabte stor forundring hos både landstræner Dean Boles og sportschef i Dansk Svømmeunion Lars Green Bach, som ikke mente, at Blume holdt sig til den aftalte strategi.

Alligevel fik hun lov at være en del af torsdagens medaljekvartet, og hun viste da også klassen, da hun blev sendt afsted på sidste danske tur.

Hendes tid på 51,77 sekunder på de 100 meter var hurtigst af alle, og hun sørgede dermed for mere dansk metal.

- Det er en drøm af en afslutning på det her EM, siger sportschef Lars Green Bach til TV 2 Sport efter finalen.

- Vi har arbejdet efter en strategi, hvor holdkapperne er en vigtig del. Derfor er det stærkt, at de tre holdkapper var i finalerne, og to af dem vinder medaljer. Det er rigtig stærkt, og det er vi rigtig tilfredse med.

