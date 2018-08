Blume efter turbulent EM: Har fundet en styrke i mig selv

Den seneste uge har været lidt af en rutsjebanetur for den danske svømmer Pernille Blume.

For selv om hun kan lægge tre EM-medaljer fra Glasgow i kufferten, har hun også været genstand for massiv kritik, efter at det tirsdag ikke lykkedes hende at kvalificere sig til finalen i 100 meter fri.

Derfor var den sølvmedalje, som hun torsdag aften vandt i holdkap, også en forløsning for den 24-årige dansker.

»Det var virkelig, virkelig dejligt at komme ned og gøre det, man elsker. Der er bare noget specielt over en holdkap. Det vil jeg altid sige, for det er det virkelig,« siger Blume til TV2 Sport.

»Det har været hårdt. Jeg har været nede på knæ og været bange, men jeg vil også sige det sådan, at jeg har fundet en styrke i mig selv, som jeg ikke troede, jeg havde. For det er jeg virkelig taknemmelig.«

Blume endte i høj sø efter tirsdagens semifinale i 100 meter fri.

OL-guldvinderen svømmede de første 50 meter i et hidsigt tempo, som om hun jagtede en god tid på de første 50 meter.

Hun foretog derefter en såkaldt overfladevending, tabte terræn og gik nærmest kold i vandet.

Det hele endte med en sjetteplads i semifinalen og dermed et farvel til en finaleplads, hvor Blume var spået en medalje.

Den mislykkede kvalificering blev efterfølgende kritiseret af både landstræner Dean Boles og sportschef i Dansk Svømmeunion Lars Green Bach, der mente, at Blume ikke havde holdt sig til den strategi, der på forhånd var aftalt.

Ifølge Blume var det hendes plan at svømme sig i finalen.

»Jeg havde selvfølgelig håbet, at jeg havde energien til det. At man så går fuldstændig kold, er en konsekvens af, at man lægger så hårdt ud, men jeg var nødt til at gøre det,« siger Blume til TV2 Sport.

Den danske svømmer vandt ved det nu overståede EM bronze i 4x100 meter fri, sølv i 50 meter fri og sølv i holdkap.

