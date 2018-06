Blatter vil se Brasilien og forlade VM som en glad mand

Moskva. Sepp Blatter har tænkt sig at se fredagens VM-kamp mellem Brasilien og Costa Rica og derefter rejse ud af Rusland.

Den tidligere præsident i Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, har skabt stor opmærksomhed under sit besøg i Rusland.

Blatter fortæller, at han er blevet inviteret af Rusland og har fået adgang til VM-kampene som fan. Onsdag blev det sågar til et møde med Vladimir Putin, Ruslands præsident.

Tidligere onsdag overværede Blatter også kampen mellem Portugal og Marokko i Moskva.

Blatter fortæller ifølge Reuters, at ingen i Fifa bør være flove over, at han besøger VM i Rusland.

Blatter benytter lejligheden til at rose Gianni Infantino, den nuværende Fifa-præsident, for afviklingen af VM-turneringen.

Desuden fortæller Blatter, at han efter fredagens kamp mellem Brasilien og Costa Rica vil forlade VM i Rusland som en glad mand.

Blatter var præsident for Fifa i 17 år, før han blev fældet af en korruptionsskandale i 2015.

Dermed sluttede en epoke, hvor Blatter var i spidsen for forbundet fra 1998 til 2015.

Efterfølgende er en lang række fodboldledere verden over blevet hældt ud af Fifa, og da Blatter ikke kunne redegøre for en pengeoverførsel, fik han i første omgang en karantæne på otte år i Fifas eget system.

Det skyldtes, at Blatter ikke kunne forklare overførslen af to millioner schweizerfranc til daværende præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Michel Platini.

Karantæne blev senere nedsat til seks år. Blatter må ikke deltage i fodboldrelaterede aktiviteter under sin karantæne.

Det mener Fifa dog heller ikke, at Blatter gør, fortæller talsmanden Alois Hug.

- I sig selv er dette ikke et regelbrud. Det afhænger af, hvad han gør under kampen, siger Alois Hug ifølge Reuters.

/ritzau/