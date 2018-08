Bjørn er med fremme og ung sydafrikaner imponerer

Thomas Bjørn har de seneste dage insisteret på, at han ikke nødvendigvis var til European Tour-turneringen Made in Denmark for at spille med om sejren.

Det ændrer dog ikke på, at han fredag gik anden runde tre slag under par. Undervejs lavede han fire birdies. Samme antal, som han lavede torsdag.

Dermed er Bjørn samlet fem slag under par efter to runder, og det synes med stor sikkerhed at sikre ham adgang til weekendens finalerunder, selv om mange spillere fortsat er i gang med fredagens anden runde.

»Det var en god dag. Jeg kunne have være gået rundt et par slag bedre, men jeg kunne også være gået rundt et par slag dårligere,« siger Bjørn.

Trods to stabile runder, vil han ikke begynde at tænke på, hvad det kan blive til i tredje runde. Han holder i stedet fokus på sin rolle som Ryder Cup-kaptajn.

»Vi tager en dag af gangen. Vi går ud og spiller i morgen og så ser vi, hvor langt det holder.«

»Jeg er Ryder Cup-kaptajn, så jeg kan ikke rigtig tillade mig at lukke mig ind i en boks, som jeg gjorde for fem-seks år siden. Resultatet er mere irrelevant, end det nogensinde har været,« siger Bjørn.

Mens Thomas Bjørn var på banen, imponerede den blot 24-årige sydafrikaner Christiaan Bezuidenhout.

Han gik anden runde i 65 slag, hvilket er syv slag under par. Han gik første runde i 66 slag, og derfor indtager han lige nu førstepladsen med en score i 13 slag under par.

Han spiller sin første sæson på European Tour, og har aldrig deltaget i Made in Denmark før.

»Jeg har spillet solidt de seneste måneder. Jeg fik en god start. Normalt er jeg en meget konservativ spiller, men jeg spillede mere aggressivt i dag,« siger Bezuidenhout.

Lidt over halvdelen af spillerne begyndte fredag formiddag. Resten begynder fredag eftermiddag, og derfor vil der ske forskydninger i tabellen inden lørdagens tredje runde.

Når spillerne er færdige fredag, vil det stå klart, hvilke spillere der klarer cuttet. De spillere, der klarer cuttet, spiller tredje runde lørdag og fjerde runde søndag.

/ritzau/