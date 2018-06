Bjelland på klubjagt kalder VM-fyring for tarvelig

København. Fodboldspilleren Andreas Bjelland har flere gange påpeget, at han er utilfreds med ikke at være udtaget til den danske VM-trup.

Forsvarsspilleren har tidligere udsendt en pressemeddelelse, hvor han tager afstand fra landstræner Åge Hareides beslutning.

Derudover har Bjelland medvirket i en video på Instagram, hvor han sparker lange bolde, og nu udtaler han sig igen om emnet i et interview med Jyllands-Posten.

Her beskriver avisen, at Andreas Bjelland oplever, at han er nødt til at tænke på sig selv, fordi han i øjeblikket er uden kontrakt og jagter en aftale med en ny klub.

Ved at spille et godt VM ville den 30-årige tidligere Brentford-spiller eksempelvis stå i en bedre forhandlingssituation end ved at være markedsført som skadet af den danske landstræner.

Det er baggrunden for, at han igen offentligt kommenterer landstræner Åge Hareides beslutning om at udelade ham fra truppen på 23 spillere.

- Sommeren skulle bruges på at finde en ny arbejdsgiver, og så bliver det udtalt, at jeg ikke kunne være klar til at spille 16. juni mod Peru.

- Det er tarveligt at sige, at jeg ikke kunne det, når jeg skal finde mig en ny klub, og jeg skal vise over for andre, at jeg er klar til at spille fodbold, siger Andreas Bjelland.

Han oplyser til avisen, at han efter sin egen opfattelse ville være i stand til at spille lørdag aften i testkampen mod Mexico.

I videoen på Instagram, som blev lavet sammen med Nicklas Bendtner, der også blev siet fra truppen på grund af en skade, demonstrerer Bjelland, at han kan sparke lange afleveringer.

Hareides argument for ikke at udtage Bjelland til VM var blandt andet, at forsvarsspilleren ifølge landstræneren ikke var i stand til at sparke langt med sit venstreben.

Bjelland blev siet fra bruttotruppen på 27 spillere sammen med Nicklas Bendtner, Mike Jensen og Peter Ankersen.

23 spillere rejser den kommende mandag til Rusland. Inden da skal Danmark lørdag aften spille en testkamp mod Mexico på Brøndby Stadion.

Landstræner Åge Hareide har ikke ønsket at kommentere Bjellands udtalelser til Jyllands-Posten.

