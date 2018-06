Bjelland om Hareides VM-fravalg: Jeg er slet ikke enig

Forsvarsspilleren Andreas Bjelland har været blandt de sikre kort på Åge Hareides hold i VM-kvalifikationen, men Brentford-spilleren kommer ikke med til slutrunden i Rusland.

Søndag var han blandt de frasorterede, da landstræneren skar sin trup til 23 mand. Bjelland blev fravalgt med henvisning til en skade, men spilleren selv mener godt, at han kan være klar til den første kamp mod Peru.

»Jeg er utrolig skuffet og ked af den manglende udtagelse. Jeg må respektere trænerens beslutning, selv om jeg slet ikke er enig! Jeg trænede fuldt med søndag, og kom fint igennem«, siger Bjelland i en pressemeddelelse.

»Ifølge den plan, der var lagt, skulle jeg ikke have trænet fuldt med allerede søndag. Planen var, at jeg først i denne uge skulle træne fuldt med.«

»Så meget mere er jeg overrasket over, at nogen har meldt ud til Åge, at jeg ikke ville blive klar til den 16. juni.«

»Jeg er selv af den opfattelse, at jeg ville være 100 procent klar til den første kamp den 16. juni, såfremt jeg fulgte den plan, der var blevet lagt oprindeligt.«

»Jeg er ked af den situation, jeg er havnet i, da jeg troede, jeg havde en stor rolle på det her hold og føler, at jeg har været en stor del af kvalifikationen og altid været loyal over for stab og spillere«, siger Bjelland.

Han har kontraktudløb i Brentford og er derfor på klubjagt.

»Nu går livet videre, og jeg er glad for at være tilbage hos min familie og muligheden for en god ferie. Jeg ser nu frem til at finde en ny klub og glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer,« siger han.

29-årige Bjelland har spillet 28 A-landskampe for Danmark, men må foreløbigt vente på de næste.

»Jeg ønsker selvfølgelig spillerne alt det bedste og håber, at de som hold og individualister får et fantastisk VM. Det er en fantastisk gruppe at være en del af, og jeg vil naturligvis heppe på Danmark her hjemmefra.«

