Benzinforbrug aflyste sent overhalingsforsøg fra Magnussen

Søndag blev en god dag for Kevin Magnussen, der sluttede som nummer syv i Formel 1-grandprixet i Ungarn.

Danskeren fra Haas-teamet indledte grandprixet fra en startposition som nummer ni, men han fik hurtigt kørt sig to positioner frem efter starten.

Her overhalede danskeren både spanske Carlos Sainz jr. (Renault) og Toro Rosso-køreren Brendon Hartley fra New Zealand.

- Det var rigtig fint. Jeg fik et par placeringer, og så holdt den hjem, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Mod slutningen af grandprixet, der blev vundet af Lewis Hamilton (Mercedes), så det en overgang ud til, at Kevin Magnussen kunne true den anden Toro Rosso-kører, Pierre Gasly, i et forsøg på at tage sjettepladsen.

I virkeligheden var det projekt dog ikke tæt på at lykkes, fordi Kevin Magnussen skulle spare benzin.

»Jeg pressede alt, hvad jeg kunne, og hentede rigtig meget. Men jeg fik besked på at spare noget benzin.«

»Jeg spurgte, om jeg kunne få lov til at fyre den af og skrue op for motoren i et par omgange og se, om jeg kunne indhente ham. Men der var ikke benzin til det,« siger Kevin Magnussen til TV3+.

Efter fire grandprixer i juli kan danskeren gå på sommerferie som nummer otte i VM-stillingen.

Syvendepladsen i Ungarn bragte ham op på 45 point, så han overhalede søndagens fødselar, McLarens Fernando Alonso. Spanieren, der fyldte 37 år, blev nummer otte, og har 44 point på niendepladsen i VM-stillingen.

Haas' anden kører, Romain Grosjean, hentede et enkelt point med en tiendeplads i Ungarn.

Det var anden gang i sæsonen og blot fjerde gang i alt, at begge Haas-kørere kørte sig i VM-pointene i samme løb.

Romain Grosjean er nummer 14 i VM-stillingen med 21 point.

Lewis Hamilton har 213 point på førstepladsen, mens Ferraris Sebastian Vettel er nummer to med 189 point. Tyskeren blev også nummer to søndag.

Der er kørt 12 af 21 løb i sæsonen. Næste løb køres 26. august i Belgien.

