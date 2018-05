Bendtner kan træne normalt igen efter lille skade

Som ventet var der ikke tale om en alvorlig skade, da fodboldspilleren Nicklas Bendtner onsdag aften måtte lade sig udskifte i en ligakamp for sin klub, Rosenborg.

Den norske mesterklub skriver på sin hjemmeside, at Nicklas Bendtner fredag gennemgik en MR-skanning med et opløftende resultat.

»Fredag eftermiddag gennemgik Bendtner en MR-undersøgelse, der viste, at der kun er tale om en lille stødskade.«

»Det betyder, at Bendtner træner normalt med lørdag,« meddeler Rosenborg.

Nicklas Bendtner blev onsdag aften skadet i første halvleg af Rosenborgs hjemmekamp mod Lillestrøm i Eliteserien.

Danskeren, der havde scoret til 1-0, blev tacklet i modstandernes straffesparksfelt, og i anden halvleg lod Bendtner sig udskifte i kampen, der endte 3-0 til Rosenborg.

»Knæet blev lidt stift til sidst, og jeg tænkte, at hvis vi scorede til 2-0, så ville jeg lade mig udskifte.«

»Med tanke på de ting, som sker fremover med VM og det, så er der ingen grund til at tage nogen chancer,« sagde Nicklas Bendtner efter kampen til Adresseavisen.

Den 30-årige angriber blev mandag udtaget til Danmarks bruttotrup på 35 spillere til VM, der begynder 14. juni i Rusland.

Senere vil Danmarks landstræner, Åge Hareide, skære truppen ned til de 23 spillere, der må komme med til VM.

Nicklas Bendtner har tidligere deltaget ved to slutrunder med Danmark, VM i 2010 og EM i 2012.

Ved VM for otte år siden lavede han et enkelt mål, mens han to år senere scorede to gange ved EM.

Danmarks første kamp ved årets VM er 16. juni mod Peru.

Danmark skal også møde Australien og Frankrig i gruppe C ved VM.

/ritzau/