Bendtner i hopla scorer og nærmer sig Europa League

Trondheim. Nicklas Bendtner og Rosenborg skal jokke i spinaten, hvis holdet ikke skal ende med en plads i Europa Leagues gruppespil.

I den første af to kampe om en billet til det fine selskab vandt Rosenborg 3-1 hjemme over makedonske KF Shkendija, og Bendtner stod for et af målene.

Danskeren var på pletten med målet til 2-0 et kvarter inde i kampen. De øvrige Rosenborg-mål blev scoret Issam Jebali og Jonathan Levi.

Tilskuerne på Lerkendal i Trondheim blev forkælet af nogle flotte Rosenborg-mål.

Efter 11 minutter slog Issam Jebali til, da han fik bolden fra Bendtner. Den danske angriber lagde bolden til rette for Jebali, som fra cirka 20 meter lobbede bolden i mål.

Føringen blev fordoblet af Bendtner selv fire minutter senere, da den veloplagte dansker headede Jonathan Levis indlæg i kassen til 2-0.

Kort før pausefløjt blev det så 3-0. Igen var Bendtner involveret, da han fandt Birger Meling, der ekspederede bolden videre til målscorer Levi.

En scoring efter pausen gav håb til gæsterne fra Makedonien, men Rosenborg står stadig med gode kort på hånden før returopgøret om en uge.

Lukas Lerager fik hele kampen på Bordeaux-midtbanen, da den franske klub spillede 0-0 ude mod Gent.

/ritzau/NTB