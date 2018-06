Belgisk politi anholder 13 i sag om mulig matchfixing

13 personer er tirsdag blevet anholdt i Belgien mistænkt for matchfixing i tennis.

Politiet slog til mod 21 huse blandt andet i Mechelen og hovedstaden Bruxelles. Samtidig gik politiet til aktion i Tyskland, Frankrig, Bulgarien, Slovakiet, Holland og USA.

»Efterforskningen viser, at en armensk-belgisk kriminel organisation aktivt har betalt professionelle tennisspillere fra 2014 til nu for at opnå gevinster ved at spille på kampe, der var fixet,« lyder det fra den belgiske anklagemyndighed.

Efterforskerne fortæller, at den mulige matchfixing er foregået på et lavere niveau på Challenger Touren eller i Futures-turneringer.

Ingen specifikke tennisspillere er nævnt i efterforskningen.

/ritzau/AFP