Belgisk landstræner roser holdindsats efter VM-bronze

Sankt Petersborg. Belgien har nærmest svømmet i stjernenavne i flere år, men de belgiske landsholdsspillere har haft svært ved at levere resultater.

Lørdag lykkedes det så at opnå den bedste, belgiske placering nogensinde ved et VM i fodbold, da Belgien vandt bronzekampen over England 2-0.

- Det handler om at opnå noget. Det her er Belgiens bedste resultat ved et VM, og det fortjener spillerne. De ønskede at gøre Belgien stolt som nation.

- Vi har set ved dette VM, at spillerne ikke blot ønskede at være talentfulde længere. De ønskede at skabe et hold og arbejde sammen for at blive en gruppe af spillere, der vil gøre alt for at opnå et resultat, siger Belgiens landstræner, Roberto Martínez, ifølge AFP og Reuters.

Belgien sluttede som nummer fire ved VM i 1986, da Belgien dengang tabte bronzekampen til Frankrig.

Samtidig har Belgien nu besejret England to gang i træk, da belgierne også trak sig sejrrigt ud af gruppekampen mod England.

1-0-sejren i gruppespillet kom efter 82 år uden belgisk sejr over England.

Trods nederlaget er den engelske landstræner, Gareth Southgate, også en stolt mand, selv om England vender hjem uden de første VM-medaljer i 52 år.

- Vi er stolte af, hvad vi har opnået. Vi har dog ingen illusioner om, at vi er et top-4-hold endnu, selv om vi sluttede blandt de fire øverste. Det har vi vidst hele tiden.

- Mod de bedste hold har vi haft udfordringer, men vi har haft et fantastisk eventyr, som vil stille spillerne og lederne bag holdet godt til fremtiden, siger Gareth Southgate ifølge fifa.com.