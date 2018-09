Belgisk kører forlader McLaren efter sæsonen

McLaren kommer næste år til at have to helt nye kørere.

Det britiske Formel 1-hold meddeler, at belgiske Stoffel Vandoorne forlader efter denne sæson.

- Jeg er glad for, at McLaren har troet på mig i løbet af fem år. Jeg kom til McLaren som en ung kører, og jeg har lige siden set min karriere udvikle sig inden for holdet fra testkører til reservekører og siden til fuldtids racerkører, siger belgieren på McLarens hjemmeside.

I august meddelte holdet, at den 23-årige spanier Carlos Sainz ville overtage landsmanden Fernando Alonsos plads på holdet.

Hvem der fra 2019 skal overtage Vandoornes plads, melder McLaren ikke noget om.

Belgierens stop er det seneste i en række af kørerudskiftninger i Formel 1.

I starten af august kom det blandt andet frem, at Daniel Ricciardo fra næste år skifter Red Bull ud med Renault. I den forbindelse skifter franske Pierre Gasly fra Toro Rosso og overtager australierens plads hos Red Bull.

Hvem der overtager Gaslys plads hos Toro Rosso er endnu uvist.

Stoffel Vandoorne ligger nummer 16 i VM-stillingen efter kun at have høstet otte point i sæsonens 14 grandprixer.

/ritzau/