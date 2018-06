Belgiens landstræner: Der er intet ideelt scenarie

Kaliningrad. Belgiens landstræner, Roberto Martínez, var en tilfreds mand efter holdets 1-0-sejr over England torsdag aften i et reservespækket opgør.

Sejren sikrede Belgien førstepladsen i gruppe G, og i ottendedelsfinalen venter Japan. Men derefter kan Brasilien potentielt vente i kvartfinalen. Det er dog ikke noget, Martinez spekulerer i endnu.

- Sejren er en konsekvens af en god indsats. Man kan ikke planlægge et ideelt scenarie. Vi har allerede set store nationer blive elimineret, siger Martínez ifølge AFP efter kampen.

Den tidligere Manchester United-spiller Adnan Januzaj stod for kampens eneste mål, da han efter 51 minutter drejede bolden op i modsatte hjørne og afgjorde begivenhederne.

Englænderne havde enkelte chancer for at udligne - blandt andet en friløber til Marcus Rashford - men belgierne holdt fast i sejren.

- Der var mange reserver, der var desperate efter at blive involveret, og det er jeg glad for. Vi har et stærkere hold, end vi havde for 90 minutter siden, siger Martínez.

Belgien slutter øverst i gruppe G med maksimumpoint efter de tre kampe. England, der sluttede på andenpladsen, skal i ottendedelsfinalen møde Colombia.

- Vi kan ikke lide at tabe, men i aften var der andre faktorer, der var vigtigere, siger Englands landstræner, Gareth Southgate til AP.

- Vi kender vores stærkeste 11, men det tilfredsstillende er, at spillerne har gjort opmærksom på sig selv og banker på til en startplads, siger Southgate.

/ritzau/