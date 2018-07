Belgiens landstræner: Brasilien er bedste hold ved VM

Kasan. Belgien sparkede sig ind i feltet af favoritter til VM-titlen i fodbold i Rusland, da de fredag tog fodboldlivet af Brasilien.

2-1-sejren i kvartfinalen sendte Brasilien ud af VM, og Roberto Martínez, der er landstræner for Belgien, mener, at Belgien slog det bedste hold ved VM-slutrunden.

- Det handlede om at være målfarlig i dag (fredag, red.). For mig er Brasilien det bedste fodboldhold ved VM, og holdet udgør uden tvivl den største trussel i det åbne spil. Vi var nødt til at forsvare godt i 90 minutter.

- Man er nødt til at få et taktisk overtag, når man spiller imod Brasilien, fordi der er en psykologisk barriere, som handler om deres gule trøje, deres fem VM-titler, og alt hvad der hører med til det. Det handlede om at udføre taktikken.

- Der var mange trusler, vi skulle få stoppet, og Hazard (Eden, red.) og Lukaku (Romelu, red.) sørgede for det med deres placeringer på banen. Det handlede om mentalitet, og jeg er den mest stolte mand på jorden, for jeg gav spillerne et meget hårdt, taktisk oplæg, og måden de udførte det på var fantastisk, siger Roberto Martínez ifølge fifa.com.

Fernandinho bragte med et selvmål Belgien foran 1-0, og Kevin De Bruyne sørgede med et køligt mål på et langskud for 2-0 efter godt en halv time.

Brasilien var herefter i offensiven med risiko for belgiske kontraangreb, men Belgien forsvarede mere og mere, og med et kvarter igen headede Renato Augusto Brasilien på 1-2.

Herefter blev det hektisk, men Belgien red stormen af, og Kevin De Bruyne var lykkelig.

- Vi ændrede i taktikken, og i første halvleg spillede vi virkelig godt og skabte mange chancer. I anden halvleg ændrede Brasilien taktik, og de var bedre end os, men vi blev stadig ved med at skabe nogle chancer.

- Det var test af vores karakter i de sidste 15 minutter. Nu skal vi møde et ekstraordinært hold i Frankrig, og man ved jo, at der ikke er svage hold i en semifinale ved et VM. Vi er på lige fod med Frankrig, siger Kevin De Bruyne.

/ritzau/