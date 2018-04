Bayern-anfører håber på gentagelse i Madrid i returkamp

München. FC Bayern München havde mange chancer, men den tyske storklub måtte onsdag aften indkassere et 1-2-nederlag hjemme til Real Madrids titelindehavere i den første af to kampe i Champions League-semifinalen.

Sidste år tabte Bayern München med de samme cifre hjemme til Real i kvartfinalen.

I returkampen i Madrid førte Bayern med 2-1 efter den ordinære spilletids udløb, inden holdet gik ned og indkasserede tre mål i den forlængede spilletid.

Bayern-anfører Thomas Müller håber, at hans hold i år kan levere en ny stor præstation i returkampen.

- Vi så sidste år, at vi var i stand til at indhente det, at vi var bagud 1-2, siger han til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

Bayern München kom foran 1-0 i onsdagens kamp, men Real Madrid udlignede lige før pausen.

I anden halvleg scorede spanierne det mål, der betyder, at Bayern München for andet år i træk skal tage til Santiago Bernabeu i Madrid og score mindst to gange for at have en chance for at gå videre.

Thomas Müller ærgrer sig over, at Bayern-holdet ikke formåede at få et mere brugbart resultat ud af den første kamp i Tyskland.

- Vi var for naive, siger han.

- Vi havde nogle meget gode chancer, men måske spillede kampens betydning en rolle.

- Vi vandt 2-1 i Madrid sidste år, men vi skulle have haft et meget bedre resultat i aften, siger anføreren.

Bayern-træner Jupp Heynckes ærgrer sig over, at han allerede i første halvleg skulle bruge to indskiftninger, fordi først Arjen Robben og dernæst Jérôme Boateng blev skadet.

- Vi scorede ikke, og det var hårdt, da vi mistede Robben og Boateng. Og så gav vi et dumt mål væk lige før pausen, faktisk var begge deres mål gaver.

- Men vi skabte en række virkelig store chancer, som vi bare ikke udnyttede. Vi giver ikke op, der er stadig 90 minutter tilbage, siger trænerveteranen med henvisning til returkampen.

Den bliver spillet tirsdag i næste uge.

