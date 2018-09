Bag kulissen i konflikten: UEFA bankede DBU og landsholdsstjernerne på plads

Onsdag kunne de slet ikke finde hinanden - torsdag gav de håndslag på en midlertidig aftale.

Landsholdet - altså det rigtige - er klar til kamp på søndag mod Wales, efter spillerne og DBU torsdag aften nåede til enighed om en midlertidig landsholdsaftale.

Aftalen afslutter de seneste dages ragnarok, der kuliminerede, da et dansk vikarlandshold bestående af spillere fra 2. division, Danmarksserien og Futsal-landsholdet spillede venskabskampen mod Slovakiet onsdag aften.

Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og Simon Kjær skulle have spillet kampen - i stedet optrådte forsikringsrådgiveren Christian Bannis, Youtuberen Rasmus Johansson og håndværkeren Kasper Kempel i rødt og hvidt.

Men hvorfor kunne DBU og landsholdsspillerne/Spillerforeningen pludselig finde hinanden torsdag, når fronterne var så skarpt trukket op i dagene forinden? Og hvad er forskellen på de aftaler, parterne tilbød hinanden henover sidste weekend og den, der blev underskrevet et hemmeligt sted i Nordsjælland torsdag?

Svarene kommer ikke fra DBU. De to parter har underskrevet en tavshedserklæring.

Landsholdskonflikten Landsholdskonflikten mellem DBU og de danske fodboldstjerner buldrer derudad. Er du forvirret over, hvad det hele går ud på? Så læs disse fem punkter: Spillerne og DBU har siden januar forhandlet om en ny landsholdsaftale. Uden resultat. Den største uenighed handler om de såkaldte 'kommercielle interesser'. DBU ønsker en aftale, hvor landsholdsspillerne plejer fodboldunionens kommercielle interesser - eksempelvis sponsoratet med Hummel - så længe de er i landsholdslejren. Men spillerne ønsker at også pleje deres egne interesser - eksempelvis Christian Eriksens individuelle sponsorat med Nike - under landsholdssamlingerne. DBU mener, at de er kommet landsholdsspillerne i møde på mange andre punkter. Blandt andet har unionen tilbudt spillerne privatfly hjem fra landskampe - samt tilknytning af en kok, der følger landsholdet både på ude- og hjemmebane. Spillerne mener derimod, at det er unfair, at de skal afgive deres rettigheder, da det er deres stærke præstationer - bl.a. ved VM - der tiltrækker sponsorer til DBU. Lørdag konkluderede DBU, at man ikke kunne nå i land med en ny aftale inden de kommende landskampe, og derfor tilbød fodboldunionen spillerne en midlertidig aftale, der ifølge DBU, har samme forhold som tidligere. Spillerne svarede ved at tilbyde deres eget bud på en midlertidig aftale, hvilket DBU prompte afviste og betragtede som 'et afbud' til de kommende kampe. Derfor skal der nu samles et alternativt landshold. Men det skal hverken landstræner Åge Hareide eller assistenttræner Jon Dahl Tomasson stå i spidsen for. De er i stedet sendt på ferie. Det er fortsat uvist, hvem der skal stå i spidsen for landsholdet i onsdagens kamp mod Slovakiet - ligesom det er uvist, hvilke spillere der skal trække i den røde landsholdstrøje. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Jeg har udtrykkeligt givet mit ord overfor Simon og William (Kjær og Kvist, red.). Vi havde et rigtig godt møde. Nu skal vi genopbygge tilliden, og jeg har udtrykkeligt givet mit ord på – jeg har endda skrevet under på det – at jeg under ingen omstændigheder kommenterer på, hvad der skete i går – og hvad der står i aftalen. Som Simon Kjær sagde: ’Nu skal vi videre’. Og det skal vi. Derfor giver det ingen mening at begynde at diskutere det ene eller det andet,« siger DBU-formand Jesper Møller til B.T.

Ifølge B.T.s oplysninger er den nye aftale, der blot fylder 10 linjer, ikke en 1-til-1-fortsættelse af den gamle aftale, der udløb 31. juli. Spillernes tilbud til DBU forleden var netop en forlængelse af den gamle aftale, mens unionen tilbød en delaftale. Den nye, midlertidige aftale er landet et sted midt imellem.

Parterne fandt hinanden i en aftale, hvor både økonomiske og sportslige vilkår er de samme som i den gamle aftale. Men dem var spillerne og DBU også enige om.

Den 'gensidige friholdelsesklausul', som i den gamle aftale afholder DBU fra at tage parti med søsterorganisationen Divisionsforeningen i en potentiel strid med Spillerforeningen, er ikke med i den nye, korte aftale. Imens er de kommercielle aktiviteter af naturlige årsager sat i bero de kommende dage.

Nations League Nations League er et alternativ - og en delvis erstatning - til de traditionelle venskabskampe. 55 landshold er inddelt i fire ligaer, der er opdelt ud fra placering på verdensranglisten. Danmark er placeret i liga B. Hver liga spiller om en billet til EM i 2020. Internt er de fire ligaer opdelt i fire grupper, der hver indeholder tre eller fire landshold. Holdene spiller både ude og hjemme mod alle hold i gruppen. Gruppekampene i Nations League spilles, inden EM-kvalifikationen skydes i gang. I hver gruppe findes en vinder, der enten rykker op, eller hvis det er i liga A, kvalificerer sig til et Final Four i sommeren 2019, hvor en samlet vinder af Nations League kåres. De fire puljevindere i hver liga skal - såfremt de ikke allerede er kvalificeret til EM - spille playoff-kampe om en ekstra plads til slutrunden. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Både spillerne og DBU var torsdag enige om, at 'nok var nok'. Spillerne ville spille søndagens kamp - og DBU ville have dem til at spille. Spillerne havde med vikarlandsholdets kamp set hvor langt DBU er klar til at gå.

Omvendt raslede UEFA torsdag så meget med sablen overfor DBU, at unionen var tvunget til at finde en løsning på de sidste dages pinligheder. Det europæiske fodboldforbund ville ikke tolere en gentagelse af onsdagens farce.

Derfor forløb forhandlingerne i det private hjem i Nordsjælland relativt smertefrit.

Fra DBU var formandskabet Jesper Møller, Thomas Christensen og Bent Clausen til stede i selskab med direktør Claus Bretton-Meyer og DBUs juridiske hjælp. Spillerne stillede med landsholdsanfører Simon Kjær, William Kvist, Spillerforeningens direktør Mads Øland og Spillerforeningens advokat.