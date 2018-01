Badmintonstjerne vinder pris for årets sportspræstation

Det har været et hæsblæsende 2017 for badmintonspilleren Viktor Axelsen. Året peakede den 27. august, hvor den blot 23-årige fynbo slog den femdobbelte verdensmester og dobbelte olympiske mester Lin Dan fra Kina i VM-finalen.

Tydeligt rørt kunne Viktor Axelsen lade sig hylde som verdensmester i herresingle. Den 6. januar 2018 kunne den nuværende etter på verdensranglisten i herresingle igen lade sig hylde. Denne gang som Årets Sportsnavn, der uddeles af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Jyllands-Posten. Desværre kunne Viktor Axelsen ikke selv være tilstede på scenen i Herning til Sport 2017, da han i øjeblikket deltager i en turnering i Indien. I stedet modtog hans to år yngre søster, Johanne, statuetten og de medfølgende 75.000 kroner af H.K.H. Kronprins Frederik.

DIF's administrerende direktør, Morten Mølholm Hansen, som sidder med i dommerkomitéen for Årets Sportsnavn siger om valget af Viktor Axelsen:

"Vi har haft rigtig mange fornemme danske sportspræstationer i 2017, men Viktor Axelsens bedrifter stikker ud. På trods af vores stolte badmintontraditioner i Danmark, så er det 20 år siden, at vi sidst har haft en dansk verdensmester i herresingle, hvilket understreger det exceptionelle i Viktor VM-titel. At han samtidig kan lukke 2017 med at vinde de prestigefyldte sæsonfinaler og slutte som nummer et på verdensranglisten viser, at han har haft et fantastisk år. Viktor Axelsen er derfor en værdig vinder af det, som jeg i al beskedenhed vil kalde for Danmarks største sportspris, Årets Sportsnavn 2017," siger Morten Mølholm Hansen.

Udover VM-guldet i skotske Glasgow så vandt Viktor Axelsen i 2017 blandt andet Super Serie-turneringerne i Indien og Japan, sæsonfinalerne i Dubai og EM-guld for mix-hold i Polen. Den unge badmintonspillers sejrs-CV er med andre ord blevet væsentligt længere i 2017, hvor han slutter på en flot førsteplads på verdensranglisten i herresingle.

Prisvinderne ved Sport 2017

De danske sportspræstationer fra det forgangne år blev lørdag hyldet i Herning ved Sport 2017. 12 priser samt en plads i Hall of Fame blev lørdag uddelt ved Sport 2017. Følgende blev hædret: Årets Sportsnavn: Viktor Axelsen (badminton). BT Guld: Viktor Axelsen (badminton). Danskernes Idrætspris: FC Thy Piger (fodbold). Talentprisen: Kirsten Cornelius (gymnasierektor på Falkonergården). Årets Mandlige Fodboldspiller: Christian Eriksen. Årets Kvindelige Fodboldspiller: Pernille Harder. Kulturministerens Handicapidrætspris: Connie Hansen og Mansoor Siddiqi (opfindere af sportsgrenen racerunning). Fidusbamsen: Mikkel Madsen (amerikansk fodbold). Årets Forbillede: Nadia Nadim (fodbold). Olympiske Håb: Julius Johansen (cykling). Årets Energibundt: Poul Syberg (håndbold). Årets Jubelscene: Viktor Axelsen (badminton). Nyt medlem af Hall of Fame: Tom Kristensen (motorsport). /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

De to andre nominerede til Årets Sportsnavn 2017 var Caroline Wozniacki for sine sejre i WTA-finalen i Singapore og i Tokyo Open og sejlerne Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen for deres VM-guld i 49'er FX

DIF har siden 1991 uddelt prisen som Årets Sportsnavn sammen med Jyllands-Posten. Sportsredaktør for Jyllands-Posten, Troels Henriksen, er også fuld af begejstring over Viktor Axelsens 2017.

"Viktor Axelsen har i 2017 efter min vurdering leveret en af de største, danske idrætspræstationer i det seneste årti. Ikke blot blev han verdensmester. Han nåede også toppen af verdensranglisten og vandt sæsonfinalen efter en sejr over Lee Chong Wei, der sammen med Lin Dan har været badmintonsportens største profil over de seneste ti år. Årets Sportsnavn gives således i år ikke for en enkeltstående flot præstation, men for en magtdemonstration set over hele året," siger Troels Henriksen.

/ritzau