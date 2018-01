Axelsen trækker sig med skade og misser danskermøde

Jakarta. Viktor Axelsen blev nødt til at trække sig fra sin kamp i anden runde i badmintonturneringen Indonesia Masters.

Japaneren Kazumasa Sakai var foran 23-21, 11-7, da Axelsen trak sig fra kampen.

Den danske verdensetter landede forkert med sin ene fod i første sæt. Smerterne var for store til at fortsætte i midten af andet sæt.

- Der sker noget efter en landing, hvor jeg begynder at føle et pres på ydersiden af venstre fod.

- I slutningen af første sæt kan jeg så mærke, at det er noget med min ankel, hvor det giver smerter, siger Axelsen til TV2 Sport.

Axelsen forklarer, at han forsøgte at spille videre, men smerterne blev værre, og derfor valgte han i samråd med landstræner Kenneth Jonassen at tage beslutningen om at stoppe

- Som vi lige kan se, så har jeg ikke revet noget over eller noget i den stil. Jeg landede forkert på anklen, og det kræver nu, at jeg får et par dages fri til lige at få styr på det igen, siger Axelsen.

Mens Axelsen er ude, så er Rasmus Gemke overraskende videre til kvartfinalen efter en sejr på 23-21, 21-15 over sydkoreaneren Jin Hyeok Jeon, der er nummer 20 i verden.

Gemke kunne have mødt Axelsen i kvartfinalen, men danskermødet bliver ikke til noget i denne omgang. I stedet møder Gemke fredag japanske Sakai.

