Aviser høvler det danske VM-spil helt ned

Danmark har fire point og er godt på vej mod en ottendedelsfinale ved fodbold-VM i Rusland.

Trods det faktum er kritikken i de danske aviser hård dagen efter Danmarks 1-1-kamp mod Australien.

Aviserne går især i kødet på landstræner Åge Hareide og det danske spil, som beskrives som dårligt i de to første VM-kampe.

'Måske har Danmark bare ikke et bedre landshold', lyder overskriften fra Troels Henriksen, sportsredaktør på Jyllands-Posten.

»Især den danske venstreside er spillemæssigt og taktisk et problem. Der kommer intet offensivt fra Jens Stryger Larsen, fordi han er højrebenet ligesom Pione Sisto foran sig.«

»Begge trækker ind i banen. Det ved modstanderne. Derfor kan de tillade sig at skubbe holdet mod midten, fordi der intet kommer på den danske venstrekant.«

»Pione Sisto var meget involveret, men dette var igen en frustrerende præstation fra ham. Defensivt er han dårlig, og han er ikke effektiv offensivt,« skriver Troels Henriksen.

Allan Olsen, Ekstra Bladets sportschef, kalder Australien-kampen for endnu en spillemæssig øretæve.

»Lasse Schöne og Thomas Delaney fik heller ikke sat det nødvendige aftryk i midtbaneslaget.«

»De to backer bidrog heller ikke med meget fremadrettet, og hvor meget Jens Stryger Larsen end kæmper for sagen, blev det endnu en gang udstillet, at vi savner en venstrebenet back. En type, der kan true med løb mod baglinjen og indlæg derfra.«

»Pione Sisto? Jamen, det er selvfølgelig sympatisk, at Åge Hareide holder fast i Sisto trods en klar formnedgang, men kampen mod Australien viste atter, at den lille dribler ikke holder sit vanlige niveau,« lyder det fra Allan Olsen.

I BT mener fodboldkommentator Søren Hanghøj Kristensen ikke, at Christian Eriksen har fundet den form, der gjorde ham til holdets talisman i VM-kvalifikationen.

»Og ingen af hans holdkammerater har formået at samle depechen op. Hvor er konsekvensen og kreativiteten i det danske spil? Og hvor er linjen og planen i holdets spil, Åge Hareide?«

»Det er ikke nok at håbe på, at Christian Eriksen gør noget magisk. For det gør han desværre ikke altid. Og det er næppe heller nok at bero sig på Kasper Schmeichels storspil.«

»Ikke på sigt. Det siger alt om Danmarks specielle situation, at Schmeichel har været holdets med afstand bedste mand set over de første to kampe,« skriver han.

Danmark skal på tirsdag møde Frankrig i den sidste gruppekamp i Moskva. Uafgjort vil være nok til at sende danskerne videre.

/ritzau/