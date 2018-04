Avis om Sønderjyske-sag: Hvilsom måtte ikke score mod FCM

Haderslev. Det bliver undersøgt af matchfixing-sekretariatet under Danmarks Idrætsforbund (DIF), om Sønderjyskes 1-2-nederlag til FC Midtjylland i sidste spillerunde af grundspillet skal ende som en sag om matchfixing.

Informationer, der kan tolkes som en indrømmelse fra Sønderjyske-angriberen Mads Hvilsom om, at han blev beordret til ikke at score mod FCM, belaster Sønderjyske.

Det skriver Ekstra Bladet, som er vidende om, at Hvilsom har skrevet om den kontroversielle FCM-kamp til Hobro-spilleren og vennen Jesper Bøge.

En kilde med indsigt i sagen gengiver ifølge Ekstra Bladet ordlyden fra Hvilsom til Bøge således:

»Fedt at komme ind og have fået at vide, at man ikke måtte score, selv om vi var kommet bagud. Men alle andre hold ville have gjort lige som os.«

Hvilsom blev skiftet ind efter 67 minutter mod FCM, som på det tidspunkt var foran 1-0 mod Sønderjyske. FCM endte med at vinde kampen 2-1.

Resultatet betød, at Hobro blev syver i grundspillet og havnede i en sværere nedrykningsgruppe end Sønderjyske.

Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen er bekendt med det kontroversielle udsagn fra Hvilsom til Bøge.

»Der er ikke noget nyt i det. Det er vi blevet forelagt. Det er en del af undersøgelsen, som DIF kører, og det har vi hørt.«

»Der er tilsyneladende andre, som desperat forsøger at påvirke sagen via andre kanaler til ugunst for os. Og det finder vi dybt forkasteligt,« konstaterer Haysen i en mail til Ekstra Bladet.

Hvilsom mener, at indholdet af beskeden til Bøge er taget ud af kontekst.

»Jeg vil gerne understrege, at jeg aldrig har fået at vide af klubben og træneren, at vi skulle gå på banen for at tabe, eller at jeg ikke måtte score et mål,« forklarer Hvilsom til Ekstra Bladet.

/ritzau/