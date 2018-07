Avis: Arrangør vil udelukke Froome fra Tour de France

Paris. Når Tour de France begynder på lørdag 7. juli, bliver det uden den forsvarende vinder, briten Chris Froome, blandt deltagerne.

I hvert fald hvis det står til løbets ejer og arrangør, Amaury Sport Organization (ASO).

Ifølge den franske avis Le Monde har ASO oplyst Team Sky om, at holdet ikke må stille til start med Chris Froome i årets udgave af Touren.

- Tour de France vil for enhver pris undgå at være i samme situation som Giro d'Italia senest var, hvor Froomes endelige sejr nu er markeret med en stjerne ud for sig, lyder det i en e-mail fra ASO til Team Sky ifølge cyclingnews.com.

Med stjernen menes, at sejren kan tages fra Froome, hvis han bliver dømt i dopingsagen.

Froome har haft en dopingsag kørende siden sidste års Vuelta a España, og ASO vil udelukke Froome, da man frygter, at hans deltagelse vil skade løbets omdømme.

ASO har henvist til en paragraf, der gør det muligt at forbyde britens deltagelse.

Det er artikel 28 i reglementet for Touren, der giver ASO lov til at udelukke ryttere eller hold, hvis tilstedeværelsen skader omdømmet for Touren eller ASO.

Ifølge Le Monde har Team Sky anket afgørelsen, og sagen skal angiveligt i en høring tirsdag hos Frankrigs Olympiske Komité, inden en afgørelse er ventet tirsdag eller onsdag.

Det vil være muligt for Team Sky at tage sagen videre til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), men ifølge cyclingnews.com er det tvivlsomt, om det kan lade sig gøre, inden Tour de France begynder.

ASO har ikke ønsket at kommentere artiklen i Le Monde, men AFP skriver, at man har fået bekræftet, at ASO mener, at Froome ikke skal have tilladelse til at stille op i Tour de France i år.

AFP skriver også, at Bernard Hinault, der har arbejdet i organisationen bag Tour de France i mange år, har opfordret feltet til at strejke, hvis Froome møder til start i etapeløbet.

Team Sky har ikke kommenteret sagen, men cyclingnews.com citerer holdet for følgende:

- Vi er overbeviste om, at Froome kører Touren, da han ikke har gjort noget ulovligt.

Også britens kone og repræsentant, Michelle Froome, ser sin mand køre løbet.

- Chris kører Touren, siger hun ifølge Reuters.

For to dage siden udtalte en tydeligt frustreret Christian Prudhomme, der er løbsdirektør for Tour de France, ifølge cyclingnews.com:

- Det er forfærdeligt, at de sportslige myndigheder ikke har formået at løse dette problem (Froome, red.), før verdens største cykelløb begynder. Jeg vil ikke sige mere, men selvfølgelig bør reglerne modificeres.

Froome blev fældet for at have omkring en dobbelt mængde af astmamedicinen Salbutamol i kroppen i forhold til det tilladte i sidste års Vuelta.

Den firedobbelte Tour de France-vinder har fået lov til at konkurrere, mens sagen står på, og det udnyttede han blandt andet til at vinde Giro d'Italia i foråret.

Dermed er han aktuelt forsvarende mester i alle tre grand tour-løb.

/ritzau/NTB