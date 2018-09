Avarta-angriber tager med landsholdet til Slovakiet

Der er sat navn på den første af de spillere, der tirsdag eftermiddag flyver til Slovakiet for at spille testkamp for det danske landshold.

Det drejer sig om Avarta-spilleren Christian Offenberg, som over for DR bekræfter, at han stiller op, med mindre parterne finder en løsning inden.

30-årige Offenberg er aktuel topscorer i 2. division med fem mål efter de første seks kampe.

Han er kun én af flere spillere fra Rødovre-klubben, der er med på holdet.

- Klubben vælger at støtte op om spillernes beslutning om at spille med i landskampen, fordi de gør det for dansk fodbold.

- Hvis Danmark ikke deltager i kampene kan vi få sanktioner, som betyder, at vi ikke kommer med i slutrunden, siger Benny Nielsen, der er sportschef i Avarta, til DR.

Benny Nielsen, der selv er tidligere landsholdsspiller, fortæller, at spillerne har valgt at stille op, for at dansk fodbold kan undgå sanktioner, som en eventuel udelukkelse ville medføre.

- Det håber jeg, stjernerne på landsholdet forstår, siger Benny Nielsen.

Med på holdet er også fem spillere fra en anden 2. divisionsklub - Tarup Paarup.

Klubben erklærede sig mandag positiv over for DBU's tilbud, og tirsdag erfarer TV2 Fyn, at en håndfuld spillere fra den odenseanske forstadsklub er udtaget til holdet.

- Vi har talt om det blandt spillerne, og er blevet enige om, at det er op til folk selv at vælge, siger anfører Rasmus Nørgaard, der ikke selv er med.

DBU har været på jagt efter spillere i de lavere divisioner, fordi forhandlingerne om en ny landsholdsaftale er gået i hårdknude.

Unionen lørdag, at forhandlingerne var indstillet og tilbød spillerne midlertidige vilkår til at gennemføre de to kommende landskampe.

Spillerne fik til søndag aften klokken 18 til at meddele, om de mødte op i landsholdslejren eller ej.

Søndag tilbød spillerne at stille op, hvis man forlængede den tidligere aftale, hvilket DBU betragtede som et afbud til kampen.

/ritzau/