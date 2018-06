Australsk træner: Danmark er vanskeligere end Frankrig

Frankrig vandt med stort besvær 2-1 over Australien i lørdagens kamp i det indledende gruppespil ved fodbold-VM.

Torsdag eftermiddag skal Australien møde Danmark, som indledte VM med en kneben 1-0-sejr over Peru.

Hollandske Mark van Bommel, der er assistenttræner for Australien, vurderer, at Danmark bliver endnu sværere at slå end Frankrig.

»Det vil blive en mere vanskelig kamp end mod Frankrig. Men vi vil forberede spillerne virkelig godt i de næste par dage på samme måde som mod Frankrig.«

»Hvis vi kan spille på samme niveau, så har vi en god chance,« siger Mark van Bommel ifølge goal.com.

Den tidligere FC Barcelona-stjerne har stor respekt for de danske VM-spillere.

»Nogle af dem spiller for virkelig gode klubber, og Danmark har et meget godt hold.«

»Måske lidt ligesom vi forsøger, så spiller de som et hold og arbejder sammen som et hold,« siger Mark van Bommel.

Den tidligere midtbanespiller hævder også, at Danmark tidligere var kendt for at spille med lange bolde i et 4-4-2-system.

»Danmark plejede at spille 4-4-2 med lange bolde, men har ændret måden at spille på, fordi de har spilletyperne til at spille et andet system,« siger Mark van Bommel.

Danmarks kamp mod Australien spilles torsdag klokken 14.

/ritzau/