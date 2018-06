Australsk anfører advarer om ensidigt fokus på Eriksen

Moskva. Det australske fodboldlandshold skal passe på med at fokusere for meget på det danske stjernefrø Christian Eriksen, når de to hold mødes ved VM-slutrunden i Rusland torsdag aften dansk tid.

Det mener den australske anfører, Mile Jedinak, der scorede på straffespark i holdets 1-2-nederlag til Frankrig i første runde.

- Vi ved, at han er en fantastisk spiller, og han spiller tydeligvis en stor rolle for dem, siger Jedinak.

- Men vi prøver ikke at fokusere på det. Vi vil helt sikkert fokusere på dem som et hold og et kollektiv, tilføjer anføreren.

Mile Jedinak mener, at holddisciplinen bliver vigtig mod Danmark, hvis det skal lykkes at holde liv i drømmen om videre avancement i turneringen.

Samtidig skal de undertippede australiere fokusere på egne dyder i opgøret mod Danmark, mener han.

- Vi er nødt til også at fokusere på os selv, og hvordan vi kan spille vores spil mod dem, siger han.

Australien viste solid defensiv styrke i åbningskampen mod Frankrig, der blev afgjort af et australsk selvmål i de døende minutter.

Danmark går ind til torsdagens kamp med en psykologisk fordel, da det lykkedes at vinde 1-0 over Peru i den første kamp.

Selvtilliden er dog stadig intakt i den australske lejr. Ikke mindst hos forsvarsspilleren Trent Sainsbury, der spillede en flot kamp mod Frankrig.

- Det vigtigste for os er, at vi ved, at vi kan gøre det bedre. Det er det bedste selvtillidsboost, vi kan give os selv, siger han.

