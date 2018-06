Australiens træner efterlyser flere chancer og mål

Kazan. Australien håber på at overhale Danmark i gruppe C ved VM i fodbold og avancere til ottendedelsfinalen.

Det kræver en sejr over Peru tirsdag, men selv tre point kan vise sig ikke at være nok.

Danmark er tre point foran australierne. Desuden har Danmark en målscore på 2-1, mens Australiens lyder på 2-3.

Men optimismen er der hos den australske landstræner, hollandske Bert van Marwijk, som i 2010 førte sit land hele vejen til VM-finalen, der dog blev tabt til Spanien.

- At score, svarer hollænderen på spørgsmålet om, hvad han hidtil har savnet i det australske spil.

- Vi skal spille og skabe flere chancer, siger træneren.

Indtil videre er det anfører og midtbanegeneral Mile Jedinak, som har scoret de to mål for Australien. Begge på straffespark. Senest i 1-1-kampen mod Danmark.

- Troen er der fortsat, siger Jedinak i forhold til at gå videre fra gruppespillet.

- Vi vil holde fast i troen, indtil den bliver taget fra os, siger spilleren, der til dagligt tørner ud for Aston Villa i Englands næstbedste række.

Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, har allerede meddelt, at han kommer til at rotere mod Danmark og spare nogle af sine stamspillere.

Efter to sejre i to kampe er Frankrig allerede garanteret avancement. Enten som etter eller toer. Sidstnævnte scenarie finder kun sted, hvis danskerne vinder over franskmændene.

Den australske forsvarsspiller Aziz Behich regner med, at Frankrig leverer varen - reserver eller ej.

- Vi har fortsat et job at udføre. Jeg har stor tiltro til, at Frankrig vil vinde over Danmark, siger han.

Begge kampe begynder tirsdag klokken 16.

/ritzau/AFP