Australien-træner: Sværere at møde Danmark end Frankrig

Det var sværere at spille mod Danmark end mod Frankrigs mange stjerner, mener Australiens fodboldlandstræner, Bert van Marwijk, efter torsdagens 1-1-kamp mod Danmark ved VM.

Udtalelsen kommer, på trods af at Australien modsat kampen mod Frankrig slap fra opgøret med point.

»Vi spillede rigtig godt mod Frankrig, som er et af de bedste hold i verden. Og jeg ved det er svært at forklare, men Danmark var sværere at spille imod, men alligevel lavede vi en rigtig god indsats, hvis man ser bort fra de første 15 minutter.«

»På den måde har vi forbedret os rigtig meget siden den første kamp,« siger Bert van Marwijk på et pressemøde i Samara.

Han roser sine spilleres indsats i kampen mod Danmark. De fulgte taktikken, og det eneste, der manglede, var bedre afslutninger.

»Hvis man ser på kampen, så er farlighed den sidste brik, der mangler, så vi kan score en gang mere end modstanderen.«

»Når man kreerer så mange chancer mod et hold som Danmark på det her niveau, så skal man være meget tilfreds. Vi manglede kun at sparke bolden i mål,« siger Bert van Marwijk.

For anden kamp i træk kunne han se sit mandskab få tilkendt et straffespark efter hånd på bolden.

Mod Danmark skulle der videodommer til at få straffesparket dømt, mens Australien i den første kamp oplevede at få et straffe imod sig på grund af videodommere.

Ligesom Danmarks landstræner, Åge Hareide, er Bert van Marwijk ikke fan af, at det stadigvæk er dommerskøn, der afgør, om situationer skal gennemses en ekstra gang. Han bruger et eksempel fra Australiens første kamp.

»VAR bliver anvendt, og nogle gange er det godt, og andre gange er det ikke. Frankrig skulle have haft et rødt kort mod os, før de scorede til 2-1, men det blev ikke dømt,« siger han.

Uanset resultatet senere torsdag af kampen mellem Peru og Frankrig, har Australien fortsat chancen for at gå videre, men måske er der brug for en hjælpende hånd fra enten Danmark eller Frankrig.

»For mig er det kun vigtigt, at vi vinder over Peru. Det er den eneste måde, som vi kan få en chance på. Vi har ikke nogen indflydelse på de øvrige kampe, så vi må koncentrere os om vores egen kamp mod Peru,« siger hollænderen.

